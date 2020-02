Louvre gooit de deuren ’s nachts open voor Leonardo

Het Louvre in Parijs gooit de deuren binnenkort ook ’s nachts open, althans voor de grote Leonardo da Vinci-tentoonstelling. Het evenement is nog twee weken te bezoeken. Het Louvre heeft besloten om als grote finale de expositie toegankelijk te maken van vrijdagavond 21 tot en met maandagochtend 24 februari. Gratis bovendien, al moeten belangstellenden zich wel van te voren melden voor een zogenoemd timeslot via internet.

De Parijse kunsttempel hoopt met de voor dit museum unieke actie nog eens 30.000 belangstellenden een plezier te doen, onder wie ook mensen die de expo zo mooi vonden dat ze nog een keer willen.

De tentoonstelling opende op 24 oktober. Op voorhand waren er al 180.000 kaartjes verkocht. Het Louvre had speciaal voor Da Vinci een reserveringssysteem voor 7000 liefhebbers per dag.

In Parijs zijn musea wel eens vaker de hele nacht open wegens groot succes. Het Grand Palais deed het enkele jaren geleden terug bij een tentoonstelling van werk van Edward Hopper.