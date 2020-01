Louvre dicht door betogers voor de deur

Het Parijse museum het Louvre is vrijdag gesloten, nadat honderden betogers zich voor de toegangsdeuren hadden verzameld. Teleurgestelde toeristen scholden de demonstranten die de ingangen blokkeerden, uit. Het museum heropent naar eigen zeggen zodra de betogers vertrokken zijn. Het Louvre is met 9,6 miljoen bezoekers in 2019 het drukst bezochte museum ter wereld.

De betogers behoren tot de talrijke Fransen die sinds 5 december de straat op gaan uit protest tegen de hervormingen van het pensioenstelsel die de regering doorvoert. Donderdag nog gingen in heel het land 187.000 demonstranten de straat op.

De Franse staat subsidieert meer dan veertig verschillende pensioenstelsels voor verscheidene beroepsgroepen. De regering van president Macron en premier Philippe willen dit geleidelijk stroomlijnen tot één betaalbaarder stelsel. Een deel van de werkenden vreest nu dat in het nieuwe stelsel hun pensioenpot wordt geplunderd en dat ze straks langer moeten gaan werken voor minder pensioengeld.

De stakingen en betogingen nemen echter gestaag in omvang af. Bij de staatsspoorwegen (SNCF) waar werknemers gunstige pensioenvoorwaarden hebben, staakt nog slechts 4,6 procent van het personeel.