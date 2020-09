Louisville betaalt familie doodgeschoten zwarte vrouw 12 miljoen

De familie van de 26-jarige zwarte Breonna Taylor, die in maart door de politie werd doodgeschoten in haar huis in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky, kan rekenen op een forse schadevergoeding. The New York Times berichtte als eerste dat de stad de civiele zaak schikt voor een recordbedrag van 12 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro).

Drie politiemensen in burger schoten ziekenhuismedewerker Breonna Taylor dood bij een inval op zoek naar drugs. Haar vriend had geschoten op de agenten. Hij dacht dat ze criminelen waren, zei hij later. Er werden geen drugs gevonden

Een betrokken politieman is in juni ontslagen en de andere twee zijn geschorst en overgeplaatst. In de strafzaak is nog geen aanklacht geformuleerd. De verwachting is dat dat snel gebeurt, mogelijk deze week nog.

De autoriteiten in Louisville beloven verdere hervormingen om herhaling te voorkomen, zei burgemeester Greg Fischer dinsdag. Zo gaat de stad strengere voorwaarden stellen aan onaangekondigde politie-invallen.

De dood van Taylor werd een van de zaken die als symbool dienden voor de golf van protesten tegen politiegeweld en racisme onder leiding van de Black Lives Matter-beweging.