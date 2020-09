Louisiana stelt voorverkiezigen uit

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: gemengde gevoelens bij evangelicalen over Trump, opnieuw veel aandacht voor het coronavirus en een nieuwe campagnemanager voor Joe Biden.

Een overgrote meerderheid van de blanke evangelicals in Amerika ziet president Donald Trump als een krachtig verdediger van christelijke waarden. Tegelijk heeft een grote groep van hen „gemengde gevoelens” bij zijn persoonlijke kwaliteiten en gedrag.

Dat blijkt uit een onderzoek van het gezaghebbende Pew Research Center onder 6395 Amerikanen.

Zes op de tien blanke evangelicals vindt dat door het beleid van Trump winst is geboekt bij zaken die voor hen van belang zijn. Daarbij valt te denken aan de benoeming van conservatieve rechters, het beleid ten aanzien van homoseksuelen en transgenders, de bescherming van godsdienstvrijheid en het ongeboren leven.

Deze groep evangelicals noemt Trump daarom „een krachtig verdediger van het christelijk geloof.” Bijna 7 procent van de blanke evangelicals vindt daarentegen dat het beleid van de huidige president de zaak van het christelijk geloof schade toebrengt. Ruim twee derde (70 procent) van de blanke evangelicals denkt dat het Gods besturing is dat Trump in 2018 werd gekozen tot president. Voor een meederheid van hen (57 procent) betekent dat overigens niet automatisch dat God het beleid van de president goedkeurt. Overigens waren de percentages bij de verkiezing van de vorige president, Barack Obama, vergelijkbaar.

Als het gaat om de persoonlijke kwaliteiten en het gedrag van de president dan zijn zelfs zijn meest trouwe aanhangers gereserveerd. Bijna de helft van de blanke evangelicals zegt „gemengde gevoelens” te hebben bij zijn optreden; 22 procent van zijn aanhangers wijst dat zelfs radicaal af. Slechts 15 procent van de blanke evangelicals vindt dat Trump moreel een echt hoogstaand leven leidt.

Ander nieuws:

-De Amerikaanse staat Louisiana stelt de voorverkiezingen van de Democraten en Republikeinen uit. Het is voor het eerst dat een staat zo’n besluit neemt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, berichtte zender CNBC vrijdag.

De voorverkiezingen zijn bedoeld om de officiële presidentskandidaten van de partijen te kiezen. In Louisiana had eigenlijk op 4 april gestemd moeten worden, maar kiezers moeten nu ruim twee maanden langer wachten.

De uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor de campagnes van de Democratische kandidaten. Oud-vicepresident Joe Biden (77) en senator Bernie Sanders (78) hebben uit voorzorg grootschalige campagnebijeenkomsten met hun aanhangers afgeblazen. Ook gaan ze zondag zonder publiek met elkaar in debat in Washington.

De Republikeinen houden ook voorverkiezingen, maar daar staat de uitkomst eigenlijk al vast. Zittend president Donald Trump wordt gezien als de gedoodverfde winnaar.

De autoriteiten in Louisiana stellen ook plaatselijke verkiezingen uit. Topfunctionaris Kyle Ardoin zegt de gezondheid en veiligheid van alle inwoners te willen beschermen door verspreiding van het virus tegen te gaan.

-Joe Biden heeft Jen O’Malley Dillon als nieuwe campagnemanager aangesteld. Daarmee maakt hij een einde aan een maand van speculeren over mogelijke vervanging van Greg Schultz. De benoeming komt na zijn opmerkelijke comeback in de voorverkiezingen, waardoor hij weer koploper bij de Democraten is.