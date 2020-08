De kustgebieden in de Amerikaanse staten Louisiana en Texas zetten zich schrap voor orkaan Laura, die naar verwachting elk moment aan land kan komen. De orkaan heeft een kracht van categorie 4 en zorgt naar verwachting voor een „niet te overleven” stormvloed, aldus het Nationaal Orkaancentrum (NHC).

Het zal gaan om de sterkste orkaan die ooit heeft gewoed aan de kust van Louisiana en Texas. In de nacht van woensdag op donderdag was er zelfs sprake van dat de orkaan tot een kracht van categorie 5 zou zijn toegenomen. Het NHC heeft winden met een snelheid van 150 mijl (240 kilometer) per uur gemeten.

De orkaan werd woensdagavond al opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie 4 en richt volgens het NHC straks rampzalige schade aan langs de kusten van Texas en vooral Louisiana. Daar is al 620.000 bewoners te verstaan gegeven dat ze moeten vertrekken naar het binnenland.