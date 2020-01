Lot Italiaanse regering hangt af van uitkomst regionale verkiezingen

De gouverneursverkiezingen zondag van de belangrijke Italiaanse regio Emilia-Romagna kunnen beslissend zijn voor het lot van de regering in Rome.

Als maandagochtend blijkt dat de 43-jarige Lucia Borgonzon de nieuwe gouverneur van het gewest Emilia-Romagna wordt, zijn de dagen van het Italiaanse kabinet geteld. Borgonzon is van de partij van Matteo Salvini (Lega), die op papier de grootste partij van het land is. De regering-Conte voelt sinds haar aantreden vijf maanden geleden de hete adem van Salvini in de nek. Zijn populistische agenda is nog altijd populair. Broeders van Italië, een partij van neofascistische oorsprong, maakt een opmars door en houwt ook in op het kabinet.

De regeringspartijen staan er slecht voor. Als er nu landelijke verkiezingen zouden worden gehouden, is het over en sluiten. Vooral de Vijfsterrenbeweging (M5S) maakt water aan alle kanten. Wekelijks stappen parlementariërs uit de partij om voor zichzelf te beginnen, of zelfs over te stappen naar Lega. Luigi Di Maio, het hoofd van M5S –ze kennen in die partij geen partij- of fractievoorzitter–, gaf deze functie woensdag op, waarschijnlijk om zo het verlies in Emilia-Romagna voor te zijn.

Premier Giuseppe Conte houdt vol dat de regionale verkiezingen geen verband houden met de landelijke politiek, maar het is twijfelachtig of het electoraat er ook zo over denkt. Als het puur zou gaan om de belangen van Emilia-Romagna, dan zou Stefano Bonaccini (53 jaar), de huidige gouverneur, waarschijnlijk eenvoudig worden herkozen. Sinds hij in Bologna (de hoofdstad van het gewest) regeert, laat de regio groeicijfers zien van 2 à 3 procent. De werkloosheid ligt met 5,5 procent sterk onder het Italiaans gemiddelde.

Het is zondag erop of eronder. De laatste opiniepeilingen van twee weken geleden gaven Bonaccini een voorsprong van 3 procent. Maar dat was voordat Salvini zijn promotiecampagne voor Borgonzon startte. Hierdoor was hij dagelijks in Emilia-Romagna, traditioneel een rood bolwerk, en in het nieuws.

Als de linkse kandidaat verliest, is het mogelijk niet alleen gedaan met Conte, maar ook met de ‘sardientjes’. Deze beweging protesteert sinds een paar maanden tegen het populisme en is ontstaan in Bologna.

De stembussen sluiten zondag om 11 uur. Behalve in Emilia-Romagna, wordt ook gestemd voor de gouverneur van Calabrië.