Los Angeles biedt inwoners gratis coronatest aan

Alle inwoners van de Amerikaanse miljoenenstad Los Angeles kunnen zich gratis laten testen op het nieuwe coronavirus. Dat maakte burgemeester Eric Garcetti woensdag (lokale tijd) bekend. Volgens Garcetti is Los Angeles de eerste grote stad in de VS die deze mogelijkheid aanbiedt.

Burgers hoeven geen symptomen te hebben om getest te worden, zei de burgemeester volgens lokale media. Mensen die wél symptomen hebben, zoals hoesten, koorts of kortademigheid, krijgen voorrang. De tests worden afgenomen op afspraak.

In Los Angeles zijn meer dan 22.000 besmettingen van het longvirus bekend, in heel Californië zijn ruim 48.000 gevallen bekend.