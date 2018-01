Lord Bates is te laat en stapt op

Een Conservatief lid van het Britse Hogerhuis heeft vriend en vijand woensdag verbaasd door volkomen onverwacht zijn ontslag aan te bieden. De reden was een donderslag bij heldere hemel: Lord Michael Bates was te laat aanwezig in de kamer om een vraag van barones Lister (Labour) te beantwoorden. Dat kon niet zonder gevolgen blijven.

Volgens de BBC „schaamde” baron Bates zich kapot voor zijn nalatigheid en verontschuldigde hij zich voor zijn „onbeleefdheid”. Daarna beende hij de vergaderzaal uit om de Britse premier te gaan vertellen dat hij opstapt. Collega’s probeerden hem vergeefs op andere gedachten te brengen. Ook de opmerking van de Labour-leider barones Smith in het House of Lords dat een excuus had volstaan, maakte geen indruk.