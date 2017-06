Loos alarm over vuile bom aan boord schip

De Amerikaanse kustwacht en de FBI hebben in een haven bij de stad Charleston onderzoek gedaan naar een zogenoemde vuile bom. Dat is een conventionele bom met radioactief materiaal die door de ontploffing verspreid wordt. Het wordt gezien als een erg gevaarlijk wapen voor terroristen.

De autoriteiten sloegen alarm omdat ze vermoedden dat er een dergelijke bom aan boord was van een groot containerschip. De haven werd afgegrendeld en het schip werd doorzocht. Het onderzoek naar nucleaire straling in vier containers in het schip de Maersk Memphis leverde evenwel niets op.

De FBI heeft donderdagmorgen de haven weer opengesteld. Er is geen gevaar. Een persoon wordt nog verhoord in verband deze zaak, meldden plaatselijke media.