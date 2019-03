Londense politie zoekt gekke messentrekker

De politie in de Britse hoofdstad Londen is naar eigen zeggen op zoek naar een vermoedelijk gestoorde messentrekker. Hij zou in afzonderlijke incidenten tussen het begin van zaterdagavond en zondagmorgen vier mensen zonder enige aanleiding van achteren hebben aangevallen met een mes.

De politie vermoedt dat het om één dader gaat die vooralsnog in een deel van het noorden van Londen, Edmonton, actief is. De dader heeft vier keer op mensen ingestoken. Ze liggen in een ziekenhuis en twee van hen zijn in kritieke toestand.

Aanvallen met messen zijn een plaag in Engeland geworden. Al bijna vijftig mensen zijn dit jaar doodgestoken bij aanvallen met messen. Het is zelfs tot een nationale noodsituatie uitgeroepen en de politie heeft in gebieden waar veel ‘mesmisdaad’ voorkomt , net extra bevoegdheden gekregen om op te treden tegen mogelijke verdachten, meldde SkyNews zondag.