Londense politie schiet vermoedelijke terrorist dood

De Londense politie heeft zondagmiddag een messentrekker neergeschoten die drie personen had verwond. Volgens de Engelse media werd onder anderen een vrouw op een fiets in de rug gestoken. De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van een terroristisch motief. De dader overleefde de aanval niet.

„We kunnen bevestigen dat hij dood is”, aldus de verklaring van de Metropolitan Police. Een ooggetuige zei tegen de BBC dat de man iets droeg dat een bomvest zou kunnen zijn. Een van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere twee raakten minder ernstig gewond en verkeren niet in levensgevaar.

Het incident had plaats in een winkelstraat in Streatham, in het zuiden van de hoofdstad, en is de zoveelste met een terroristische inslag de laatste jaren. „Terroristen proberen verdeeldheid te zaaien en onze levenswijze te ruïneren”, reageerde de Londense burgemeester Sadiq Khan. „Hier in Londen zullen we nooit laten gebeuren dat ze succes hebben”.