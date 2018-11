Londense politie onderzoekt gorillaroof hotel

Dieven hebben een groot gorillabeeld gestolen uit een luxehotel in Londen. De twee daders schroefden het beeld los onder de neus van een getuige. Ze schakelden vervolgens behulpzame bouwvakkers in om het beeld naar beneden te krijgen, zegt de eigenaar van het hotel tegen Britse media.

Het 160 kilo zware beeld stond op het dak van het Karma Sanctum Hotel, waar zich een bar bevindt. Het 1,8 meter hoge voorwerp had volgens eigenaar Mark Fuller een waarde van meer dan 20.000 pond (circa 23.000 euro). Hij spreekt over een „brutale” roof en zegt de gorilla, die Ace heet, terug te willen. „Hij is ons dierbaar.”

Fuller vertelde dat een bloemist de daders nog had geconfronteerd. Die stonden op dat moment met veiligheidshelmen op aan het beeld te schroeven. Toen de vrouw vroeg wat de bedoeling was, kreeg ze naar verluidt te horen dat het beeld „in mijn tuin komt te staan, schatje”.

De politie bevestigt volgens de BBC een onderzoek te hebben ingesteld naar de diefstal van de gorilla.