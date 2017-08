Londense dubbeldekker rijdt winkel binnen

Tijdens de drukke ochtendspits is donderdag in het zuiden van Londen een dubbeldekker een winkel binnengereden. Minstens zes mensen raakten gewond bij het busongeluk op Lavender Hill, maakte de ambulancedienst in de Engelse hoofdstad bekend. De buschauffeur is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Op beelden is te zien dat de bus frontaal op de etalage van de winkel is ingereden. Nog twee passagiers zitten vast in het bovenste gedeelte van de bus, meldden Engelse media. De hulpdiensten zijn bezig de vrouwen te bevrijden.