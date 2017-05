Londen zit nog steeds achter Assange aan

De Australische oprichter van klokkenluiderssite WikiLeaks wordt in Engeland gezocht omdat hij vijf jaar geleden op borgtocht was vrijgelaten maar toch de benen nam. Dat benadrukte de Britse politie vrijdag.

De inmiddels 45-jarige Assange nam destijds zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen, nadat de Zweedse justitie om zijn uitlevering had gevraagd in het kader van een onderzoek naar de verkrachting van twee vrouwen. Justitie in Londen heeft daarom eind juni 2012 een aanhoudingsbevel tegen Assange uitgevaardigd.

De Zweedse beschuldigingen over een verkrachting tegen Assange dateren van 2010. Assange heeft ze altijd weersproken. Hij suggereert dat ze onderdeel waren van een truc om hem aan de VS uitgeleverd te krijgen. Dat land ziet in hem een vijandige figuur die zeer vertrouwelijke informatie in het openbaar heeft gebracht, zoals talrijke documenten die Amerikaanse diplomaten hebben verstuurd.