Londen zet extra agenten in na aanslag

In Londen worden dinsdag extra agenten ingezet als reactie op de aanslag in Manchester. Daar kwamen maandagavond bij een concert van het Amerikaanse tieneridool Ariana Grande 22 mensen om het leven, toen een man een explosief liet afgaan.

Burgemeester Sadiq Khan liet via een bericht op Facebook weten dat de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad zijn opgevoerd. „Londenaren zullen dinsdag meer agenten op straat zien.” Daarnaast betuigde Khan zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. „Londen steunt Manchester na deze barbaarse en weerzinwekkende aanslag. Het is een lafhartige daad, waarbij duizenden kinderen en tieners betrokken zijn geweest.”

De explosie vond plaats buiten de concertzaal, net nadat Grande haar optreden had afgesloten.