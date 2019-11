Londen woest over ‘martelen’ attaché in China

Groot-Brittannië heeft woedend gereageerd op berichten dat China de voormalige handelsattaché Simon Cheng heeft gemarteld die in augustus enige tijd werd vastgehouden. „We zijn geschokt en verbijsterd over de mishandeling die hij onderging tijdens zijn detentie in China, die neerkomt op marteling”, verklaarde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

De 29-jarige Cheng, staatsburger van Hongkong, heeft verklaard dat hij door de Chinese politie onder andere werd geslagen. De politie was op zoek was naar informatie over anti-China demonstranten in Hongkong.

Cheng werkte als handelsattaché voor het Britse consulaat in Hongkong en bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de aan Hongkong grenzende Chinese miljoenenstad Shenzhen, Hij kwam een dag later niet opdagen op zijn werk op het Britse consulaat in Hongkong.

Volgens de politie in Shenzen had Cheng de lokale veiligheidsvoorschriften overtreden. Hij heeft vijftien dagen vastgezeten.