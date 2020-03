Londen wil niets weten van verlenging overgangsperiode brexit

Ondanks de corona-pandemie wijst de Britse regering de verlenging van de brexit-overgangsfase „onder alle omstandigheden” af. Dat heeft een woordvoerster van premier Boris Johnson zondag gezegd op vragen van het Duitse persbureau dpa.

Wegens de wereldwijde uitbraak van het Covid-19-virus is de tweede ronde van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de toekomstige betrekkingen uitgesteld. Die zou woensdag beginnen in de Engelse hoofdstad. Volgens Londen wordt nog bekeken in hoeverre het mogelijk is het overleg toch voort te zetten via videoconferentie.

Tijdens de eerste ronde in Brussel hebben de onderhandelaars weinig bereikt, terwijl de tijd dringt. Voor eind december moet er een handelsovereenkomst liggen en afspraken zijn gemaakt over de samenwerking op andere terreinen. Een no-deal zal ernstige gevolgen hebben voor met name de economie.

Groot-Brittannië is op 31 januari uitgetreden uit de Europese Unie, maar is tot het 1 januari 2021 nog gebonden aan de EU-regels. Verlenging van de transitieperiode is tot eind juni een optie.