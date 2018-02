Londen wil niet over Assange onderhandelen

Groot-Brittannië heeft een aanbod van Ecuador afgewezen om over de positie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange te onderhandelen. Die vluchtte bijna zes jaar geleden naar de ambassade van Ecuador in Londen en zit daar nog steeds. Hij is bang dat Groot-Brittannië hem uitlevert aan de VS.

„Ecuador wilde, de andere partij niet echt”, constateerde minister van Buitenlandse Zaken María Fernanda Espinosa van Ecuador.

Een Britse rechter besliste vorige maand dat een arrestatiebevel tegen Assange van kracht blijft. Hij wordt gezocht omdat hij door naar de ambassade te vluchten, beloften brak die hij deed toen hij op borgtocht vrijkwam.