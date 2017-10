Londen wil brexitgesprekken aanzwengelen

Het is tijd om „serieus” te gaan onderhandelen over de brexit. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zei dat maandag in Luxemburg voorafgaand aan overleg met zijn ambtgenoten.

Afgelopen week bleek na de vijfde onderhandelingsronde in Brussel dat de gesprekken in een impasse zijn beland, vooral over de financiële afrekening. Naar verwachting stellen de EU-regeringsleiders vrijdag op een top vast dat er onvoldoende voortgang is geboekt om door te schakelen naar fase 2, de toekomstige handelsrelaties. Wellicht geven ze wel opdracht om daarvoor „interne voorbereidingen” te treffen.

De Britse premier Theresa May is maandag in Brussel in een poging obstakels uit de weg te ruimen. Niet alleen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zit aan tafel, ook EU-onderhandelaar Michel Barnier schuift aan.

Johnson zei te hopen dat de gesprekken over het toekomstige „diepe en speciale partnerschap” van start kunnen gaan. Dat is volgens hem in het belang van beide partijen. „Laten we stoppen het gras onder onze voeten te laten groeien.”