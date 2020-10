Londen wijst terug naar Brussel voor oplossing brexitimpasse

Er is voor het Verenigd Koninkrijk geen basis om verder te praten over een brexitdeal zonder een wezenlijke verandering in de houding van de Europese Unie. Zo reageerde de Britse regering maandag op een uitgestoken hand van de EU om door te spreken over de brexit.

Het Verenigd Koninkrijk wil pas in gesprek over de juridische teksten voor een brexitdeal als de Europese Unie ook beweegt om „als twee gelijken” tot een overeenkomst te komen.

Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei maandag na een gesprek met zijn Britse tegenhanger David Frost bereid te zijn om verder te onderhandelen met de Britten over een handelsakkoord. Maar Londen vindt dat onderhandelingen „geen zin” hebben als de EU haar standpunten niet aanpast. Het hele weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van een gebrek aan beweging.

Verwarrend

De Britse minister Michael Gove, sleutelfiguur in het brexitbeleid, maakte de situatie nog verwarrender toen hij maandag aan het einde van de middag plotseling veranderde van houding. Hij vertelde dat David Frost en Michel Barnier toch besloten hebben om ervoor te gaan, ook al staan ze nog ver van elkaar op sommige essentiële punten. Gove zei dat „er een constructieve stap is gezet door de EU. Ik wil liever optimistisch naar de toekomst kijken dan angstig naar het verleden.”

Goves plotselinge optimistische toon is in sterk contrast met zijn toon van twintig minuten daarvoor, toen hij nog een „wezenlijke verandering” in de houding van de EU wilde zien om überhaupt nog in gesprek te gaan. De boodschap van Downing Street deed de positievere toon van Gove echter snel weer teniet.

Met nog maar twee maanden te gaan voordat de overgangsfase na de brexit afloopt, willen beide partijen proberen een aantal punten binnen te slepen waarop de onderhandelingen tot nu toe vastliepen. Daarbij roepen ze allebei de ander op om een eerste stap te zetten.

De Britten verlieten eind januari de EU. In de overgangsfase tot eind dit jaar blijven ze de regels van de douane-unie en de interne markt volgen. Zonder handelsakkoord zal begin volgend jaar een harde brexit plaatsvinden, met douanetarieven en andere bijkomende handelsbarrières.

De Britse regering liet maandag ook weten volgend jaar geen brexitonderhandelingen meer te voeren met de Europese Unie. Volgens een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson moet een handelsakkoord tussen Londen en Brussel voor het einde van dit jaar worden gesloten.

Eindeloos

„We hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat een overeenkomst voor het einde van de overgangsperiode bereikt moet zijn en we komen volgend jaar niet terug voor heronderhandelingen. We moeten duidelijkheid bieden aan onze burgers en bedrijven en eindeloos verlengde onderhandelingen zullen dit niet teweegbrengen”, aldus de woordvoerder.

Als de EU en het Verenigd Koninkrijk niet voor 31 december een handelsakkoord sluiten, valt de wederzijdse handel terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat levert extra belemmeringen op, waardoor wordt gevreesd voor aanzienlijke economische schade. Premier Boris Johnson waarschuwde vrijdag nog dat het land zich ook moet voorbereiden op een no-deal-scenario.

Schots referendum

De Britse premier Boris Johnson werkt naast een brexitdeal ook aan het behouden van de eenheid in het Koninkrijk. De Britse Conservatieven maken een strategie op om de groeiende steun in Schotland voor onafhankelijkheid tegen te gaan. Persbureau Bloomberg berichtte maandag dat een memo hierover circuleert onder kopstukken van de partij van Johnson, onder wie minister Michael Gove.

Alleen maar blijven zeggen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum niet toe te staan, zou „contraproductief” zijn. In plaats daarvan moeten de Tories overwegen meer macht over te dragen aan de regering in Edinburgh om de onafhankelijkheidswens tegen te gaan, zou in de memo staan. Ook zou de EU kunnen worden bewerkt om het idee dat Schotland als onafhankelijk land kan toetreden om zeep te helpen.