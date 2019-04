Londen vraagt uitstel brexit tot 30 juni

De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit. Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen. De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

May schrijft aan EU-topman Tusk dat ze de optie wil openhouden om de brexit eerder dan 30 juni te laten plaatsvinden. Ze hoopt dat het Britse vertrek uit de EU al voor 23 mei kan plaatsvinden, zodat het Verenigd Koninkrijk niet hoeft deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen.

De EU is niet verplicht om uitstel te verlenen. Alle lidstaten moeten instemmen met het aanpassen van de brexitdeadline, die nu op 12 april staat.