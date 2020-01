Londen vervangt voorzitter klimaatconferentie Glasgow

De Britse regering vervangt voorzitter Claire O’Neill van de klimaatconferentie die dit jaar in Schotland wordt gehouden. „Er wordt spoedig bekendgemaakt wie de vervanger is”, meldt de regering in een verklaring. Het zou gaan om een minister.

Klimaatconferentie COP 26 wordt in november gehouden in Glasgow en duurt zo’n twee weken. Premier Boris Johnson „is Claire dankbaar voor haar inzet bij het voorbereiden van wat een erg succesvolle en ambitieuze top over klimaatverandering zal zijn”, aldus de verklaring van de regering.

Een analist van denktank E3G denkt dat de Britse regering wil laten zien dat ze haar volledige politieke gewicht in de schaal legt om een succes te maken van de top. Uitgaand voorzitter O’Neill zegt te betreuren dat ze het veld moet ruimen. „Jammer dat we niet één kabinetszitting over klimaat hebben gehad sinds we zijn begonnen”, schreef ze op Twitter.