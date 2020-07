Londen: veiligheidswet China strijdig met afspraken over Hongkong

Het Verenigd Koninkrijk zegt dat de invoering van de nieuwe Chinese veiligheidswet strijdig is met de afspraken die zijn gemaakt over Hongkong. „Het is een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong en een direct gevaar voor de vrijheden van haar inwoners”, zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Raab zei dat de inhoud van de nieuwe nationale veiligheidswetgeving „zorgvuldig” is bekeken en „duidelijk een ernstige schending is” van de afspraken uit 1984. Toen sloten Londen en Peking een overeenkomst over de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China. Die vond uiteindelijk plaats in 1997.

China beloofde destijds dat dat Hongkong nog 50 jaar een speciale status zou krijgen binnen de communistische Volksrepubliek. De metropool heeft onder meer een eigen rechtssysteem, maar dat wordt volgens critici ondermijnd door de nieuwe nationale veiligheidswet.

Het Verenigd Koninkrijk bestuurde Hongkong meer dan 150 jaar voor de overdracht aan China. Inwoners konden jarenlang een speciale status aanvragen in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson maakte woensdag bekend inwoners van Hongkong met zo’n British National Overseas Status tegemoet te komen.

Johnson stelde dat er nieuwe mogelijkheden komen voor dergelijke inwoners van Hongkong die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen. „Ze krijgen beperkt toestemming om te blijven met de mogelijkheid om te wonen en te werken in het VK en vervolgens ook het burgerschap aan te vragen.”