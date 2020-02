Londen stuurt weer ambassadeur naar Washington

De Britse regering heeft haar ambassadeur bij de Verenigde Naties in New York benoemd tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Het is de 60-jarige Dame Karen Pierce die nu de opvolgster is van Kim Darroch die in juli in Washington het veld moest ruimen, nadat zijn mening over president Trump en diens regering in een ondiplomatieke mail was uitgelekt. Volgens Darroch leidde de „klungelige” Trump een „uitzonderlijk disfunctionele” regeringsploeg.

Pierce is twee jaar bij de VN geweest. Ze heeft haar nieuwe functie in een moeilijke tijd voor de Britten. Die moeten met hun vertrek uit de Europese Unie nu zelf handelsafspraken met de rest van de wereld maken, het liefst voor het einde van het jaar.

De VS is een belangrijke handelspartner. De twee landen hebben recent wrijvingen gehad over een reeks onderwerpen, inclusief Iran, het contracteren van de Chinese telecomgigant Huawei en plannen in Londen voor het heffen van belastingen op activiteiten van Amerikaanse telecombedrijven.