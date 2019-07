Londen stuurt bemiddelaar naar Teheran

Londen heeft een bemiddelaar naar Iran gestuurd om te praten over de tanker Stena Impero, die onder Britse vlag vaart en door Iran wordt vastgehouden. Dit meldde een Iraanse topambtenaar in de staf van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei.

De tanker werd afgelopen vrijdag door de Iraanse kustwacht geënterd, omdat de Britten een Iraans schip aan de ketting hebben gelegd.

De Stena Impero is van de Zweedse onderneming Stena Bulk. Die heeft woensdag nog met de bemanning gesproken en die „is oké en in goede gezondheid en de samenwerking met de Iraniërs is goed”.

Begin juli legde de Britse kroonkolonie Gibraltar beslag op een Iraanse tanker die onder Panamese vlag vaart, de Grace 1. Het schip mag nog steeds niet vertrekken en zou er op zijn minst tot 15 augustus aan de ketting blijven liggen.