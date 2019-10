Londen strijdt over vervroegde verkiezingen

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond een eerste poging van premier Johnson om nieuwe verkiezingen uit te roepen, afgewezen. Dinsdag doet de regering een nieuwe poging.

Voor vervroegde verkiezingen zijn tweederde van de stemmen in het Lagerhuis nodig. Maandagavond kreeg premier Johnson er slechts 299 in plaats van 434.

In de tweede poging die Boris Johnson dinsdag onderneemt, dient hij een eenvoudige wet in die met een gewone meerderheid kan worden aangenomen, maar die dan ook wel door het Hogerhuis moet.

Bovendien kan die wet worden geamendeerd. Dat laatste is belangrijk, omdat de datum dan kan worden veranderd. De premier wil nu verkiezingen op donderdag 12 december. De Liberaal Democraten en de Schotse Nationalisten zouden mogelijk willen instemmen met een stemming op maandag 9 december of mogelijk op dinsdag 10 december. Officieel is het verhaal daarbij dat studenten dan nog net in de universiteitsstad zijn, vlak voordat ze met kerstvakantie gaan. Maar er wordt rekening mee gehouden dat twee partijen op deze manier willen voorkomen dat het Lagerhuis nog voldoende tijd krijgt om de brexitwetten te behandelen. Want aan de verkiezingen gaan ook enkele weken campagneverlof vooraf.

Schade

De Europese Unie heeft maandag het uitstel van brexit tot maximaal drie maanden formeel goedgekeurd. Volgens de Nederlandse premier Mark Rutte is uitstel op dit moment „gegeven de situatie het beste om te doen”. Als de Britten de Europese Unie verlaten zonder akkoord, zou de schade voor de economie veel te groot zijn.

„Wij willen alles doen om te voorkomen dat er een ongeordende brexit komt”, zegt de premier. Zelfs verder uitstel sluit hij niet uit. Als de Britten voor 31 januari uit de Europese Unie stappen, juicht Rutte dat toe. „Het verlamt de discussie in Europa over andere zaken. Iedereen wil hier vanaf.”

„Britse regering komt oppositie tegemoet”