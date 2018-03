Londen spreekt over „grootste uitwijzing ooit”

Het besluit van westerse landen om Russische diplomaten uit te wijzen is de „grootste collectieve uitwijzing van Russische inlichtingenofficieren ooit”. Dat stelde de Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken), die op Twitter sprak over een „uitzonderlijke internationale reactie”.

„Rusland kan niet straffeloos internationale wetgeving breken”, twitterde Johnson. Hij stelde dat de westerse reactie „een bijdrage zal leveren aan onze gezamenlijke bescherming”. Londen had eerder al besloten tot de uitwijzing van 23 Russische diplomaten vanwege de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury.

Premier Theresa May zei dat de bondgenoten van Londen met hun solidariteit een krachtige boodschap hebben afgegeven. „Daarmee wordt duidelijk dat we met zijn allen schouder aan schouder staan bij het sturen van het sterkste signaal aan Rusland dat het niet kan blijven doorgaan met het negeren van het internationale recht”, aldus May in een verklaring.