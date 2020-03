Londen schorst milieuheffingen op autogebruik in stad

Londen heeft met onmiddellijke ingang alle speciale milieuheffingen op het gebruik van auto’s in het centrum geschorst. De stad had juist extra belastingen ingevoerd om autoverkeer in de stad te beperken om files en luchtvervuiling tegen te gaan. Maar volgens burgemeester Sadiq Khan mogen mensen die in Londen werken of die de stad bevoorraden niet belemmerd worden door extra heffingen. Hij zei dat „mensen met cruciale beroepen en het vrachtverkeer dat Londen bevoorraadt, zelf moeten kunnen bepalen hoe ze het best naar de stad komen”’.

De Britse regering is bezig noodwetgeving voor de bestrijding van het virus door het parlement te loodsen. Dat zou kunnen leiden tot strenge maatregelen inclusief een ‘lockdown’. In het Lagerhuis begint maandag een debat over de maatregelen. Nadat die door het Hogerhuis zijn behandeld, kunnen ze aan het eind van de week van kracht worden, melden Britse media. Zondag negeerden erg veel Britten de oproep van de regering zoveel mogelijk thuis te blijven.