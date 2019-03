Londen schikt met Eurotunnel na veerdienstrel

De Britse regering heeft een schikking van 33 miljoen pond (ruim 38 miljoen euro) getroffen met Eurotunnel. Dat bedrijf stapte naar de rechter omdat het gepasseerd zou zijn toen de overheid scheepvaartbedrijven inhuurde. De staat wilde zo garanderen dat ook bij een brexit zonder deal voldoende schepen beschikbaar zouden zijn om cruciale goederen te importeren.

De regering had onder meer het bedrijf Seaborne Freight in de arm genomen, maar besloot dat contract vorige maand te ontbinden. Seaborne bleek volgens de BBC geen eigen boten te hebben en had ook nooit een veerdienst gerund. Eurotunnel betoogde dat het wel ervaring had met het opzetten van een scheepvaartverbinding. Het bedrijf vond dat het ook benaderd had moeten worden door de regering.

Het juridische gesteggel met Eurotunnel is een nieuwe tegenvaller voor verantwoordelijk minister Chris Grayling (Transport). Hij ligt toch al onder vuur vanwege de problemen met Seaborne. Britse media spreken over een ‘veerbootfiasco’ en de oppositie heeft zijn aftreden geëist. De linkse Labourpartij verwijt de minister blunder op blunder te stapelen.