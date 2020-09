Londen roept Russische ambassadeur op matje om Navalni

De Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk wordt door Londen op het matje geroepen vanwege de vergiftiging van Kremlin-criticus Alexej Navalni. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab meldt dat maandag op Twitter.

„Het is totaal onacceptabel dat een verboden chemisch wapen is gebruikt en Rusland moet een volledig, transparant onderzoek instellen”, schrijft Raab, die eraan toevoegt blij te zijn dat het beter gaat met Navalni.

Navalni ligt in een Duits ziekenhuis waar artsen stellen dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif, dat is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Maandag werd hij uit zijn kunstmatige coma gehaald.

De Russische oppositieleider werd onwel tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou. Het Kremlin is eerder al door Duitsland om opheldering gevraagd, maar Moskou zegt dat de beweringen over vergiftiging nergens op zijn gebaseerd.