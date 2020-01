Londen roept Iraanse ambassadeur op matje om Britse gezant

Het Verenigd Koninkrijk roept de ambassadeur van Iran op het matje. Londen protesteert zo tegen de aanhouding van de Britse gezant in Teheran. Dat was volgens de woordvoerder van premier Boris Johnson „een onacceptabele inbreuk” op het diplomatieke protocol.

De Iraanse autoriteiten hielden de Britse ambassadeur Rob Macaire afgelopen weekend korte tijd vast in de hoofdstad. De diplomaat schreef later op Twitter dat hij niet meedeed aan de demonstraties in de Iraanse hoofdstad. Hij zei naar een activiteit te zijn gegaan die was gepresenteerd als een herdenkingsceremonie. „Ik vertrok na 5 minuten, toen sommige mensen leuzen begonnen te scanderen.”

De Iraanse autoriteiten stelden zondag dat Macaire als „onbekende buitenlander” was aangehouden bij een „illegale bijeenkomst”. Hij zou snel zijn vrijgelaten toen duidelijk werd dat hij een diplomaat was. In Teheran wordt al dagen gedemonstreerd. De protesten volgen op het neerhalen van een passagiersvliegtuig met 176 mensen aan boord door de Iraanse luchtverdediging.