Londen roept Hongkong op wet op te schorten

Groot-Brittannië heeft er bij Hongkong op aangedrongen de omstreden uitleveringswet "op te schorten". De wet heeft tienduizenden demonstranten op de been gebracht en Hongkong in een chaos gestort. De voormalige Britse kolonie moet stappen ondernemen om zijn rechten, vrijheden en hoge mate van autonomie te beschermen, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

Premier Theresa May voegde eraan toe dat de uitleveringsregels in Hongkong de rechten en vrijheden moeten respecteren zoals die uiteengezet zijn in de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring van 1984. "We zijn bezorgd over de mogelijke effecten van deze voorstellen, vooral gezien het grote aantal Britse burgers in Hongkong", zei May tegen het parlement.

De politie van Hongkong vuurde woensdag met rubberen kogels en traangas op demonstranten die met plastic flessen gooiden. Meer dan tien mensen raakten gewond bij de schermutselingen, melden lokale media.

"Ik dring er bij de regering van Hongkong op aan om te luisteren naar de zorgen van zijn mensen en vrienden in de internationale gemeenschap en te pauzeren en na te denken over deze controversiële maatregelen," benadrukte Hunt.

De uitleveringswet maakt het mogelijk mensen naar het vasteland van China te kunnen sturen voor berechting. De behandeling van de wet is voor vandaag uitgesteld.