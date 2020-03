Londen roept Britten in buitenland op terug te keren

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk roepen Britse reizigers in het buitenland op direct terug te keren naar hun thuisland, nu dat nog mogelijk is. „Wereldwijd schorten steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun vluchten op en worden vliegvelden gesloten, soms zonder enige waarschuwing vooraf”, zegt minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

„Als u op vakantie bent in het buitenland, dan is dit het moment om terug te keren”, aldus Raab. Zijn ministerie adviseert reizigers om direct contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij om een vlucht te regelen.

Steeds meer landen sluiten vanwege de coronacrisis hun grenzen of leggen het vliegverkeer aan banden. Daardoor zijn ook veel Nederlanders gestrand in het buitenland.