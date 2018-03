„Londen moet met bewijs of excuses komen”

De beweringen die de Britse regering heeft geuit over de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal, zijn lasterlijk en op niets gebaseerd. Londen zou ze moeten bewijzen of zich moeten verontschuldigen, zei een Kremlin-woordvoerder maandag. Op de verkiezingsdag in Rusland, zondag, zei president Poetin dat de beschuldigingen volstrekte onzin zijn.

Londen stelt dat de Russische leider zelf het bevel zou hebben gegeven om de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal met een bijzondere chemische stof om het leven te brengen. De stof novitsjok is als chemisch wapen ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Rusland heeft eerder betoogd dat er geen enkel logisch motief is voor de Russische regering om de voor Moskou waardeloze pensionado Skripal nu uit de weg te ruimen.

Skripal en zijn dochter Joelia werden 4 maart op een bankje in Salisbury gevonden. Ze waren vergiftigd met het zenuwgas en zijn nog steeds in coma. Onderzoekers van de internationale organisatie OPCW, die chemische wapens bestrijdt, zijn maandag Engeland aangekomen voor hun onderzoek naar novitsjok.

De substantie bewijst volgens de Britten dat het Kremlin er achter zit, want dat zou het enige land zijn waar de stof vandaan kon komen. Dit is een omstreden stelling, omdat de novitsjok ook uit andere staten van de voormalige Sovjet-Unie zou kunnen komen en zelfs in Iran zou zijn getest met medeweten van de OPCW. De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn maande de regering van premier Theresa May tot voorzichtigheid, omdat ook Russische maffioso of Russische partijen die geen onderdeel zijn van Poetins regering de daders kunnen zijn.