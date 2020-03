Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk is met 34 toegenomen tot 85. Volgens de belangrijkste adviseur voor gezondheid van de Britse regering is het „waarschijnlijk” dat het aantal blijft groeien en dat er een epidemie ontstaat.

Er zijn in het Verenigd Koninkrijk nog geen mensen overleden door het virus. In Engeland werden met 80 gevallen de meeste besmettingen vastgesteld. Verder zijn er drie in Schotland en in Wales en Noord-Ierland elk een.