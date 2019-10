Londen klaar voor intensieve onderhandelingen

De Britse regering is klaar voor een intense periode van onderhandelingen. De basis daarvoor is een voorstel van premier Boris Johnson dat de problemen moet oplossen met het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland). Dat zou bij een brexit ook uit de EU stappen, maar het is om politieke en historische redenen moeilijk het deel van de Republiek Ierland te scheiden met een EU-buitengrens.

Een woordvoerder van Johnson zei dat er op zijn voorstel verder gebouwd kan worden. Het biedt volgens de woordvoerder allerlei aanknopingspunten voor tien dagen van intensieve onderhandelingen. En als de EU niet geïnteresseerd blijkt, verlaat het Verenigd Koninkrijk 31 oktober de Europese Unie zonder daar afspraken over te hebben gemaakt, zoals Johnson herhaaldelijk heeft aangekondigd.