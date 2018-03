Londen in overleg met NAVO over aanslag

Naar aanleiding van de aanslag met zenuwgas in Salisbury heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maandag overleg op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Volgens Londen zit Moskou achter de aanval op een voormalige dubbelspion en zijn dochter. NAVO-topman Jens Stoltenberg neemt die conclusie over.

De Britten hebben geen beroep gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat andere lidstaten verplicht te helpen, zei Stoltenberg donderdag. De 28 andere lidstaten zeiden een dag eerder pal achter Londen te staan. „Twijfel niet, de NAVO zal alle bondgenoten beschermen tegen dreigingen van buiten”, aldus de Noor.

Londen bouwt onderzoekcentrum chemische wapens

Het gebruikte zenuwgas is een van de giftigste ooit ontwikkeld, aldus Stoltenberg. „Onaanvaardbaar, dit kan niet in een beschaafde wereld.” De topman zei een patroon te zien in het „roekeloze en confronterende” gedrag van de Russen in de laatste jaren, verwijzend naar de agressie in Oekraïne, pogingen verkiezingen te beïnvloeden en nieuwe wapens te ontwikkelen.

„Destabiliserend en gevaarlijk, maar de NAVO blijft defensief”, vervolgde Stoltenberg. „We willen geen nieuwe Koude Oorlog of wapenwedloop. Zoiets is duur, riskant en heeft geen winnaar.”

Britse oppositieleider pleit voor vergifmoordgesprek met Rusland