Londen gaat voor Amerikaanse missie in Golf

Londen gaat meewerken met de Amerikaanse militaire missie ‘Sentinel’ ter beveiliging van de scheepvaart in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland. Dit heeft het Britse defensieministerie bekendgemaakt.

Het besluit van de Britten om toch aan Amerikaanse missie mee te doen, komt van de nieuwe regering van premier Boris Johnson. Eerder toonde de Britse regering zich voorstander van een Europese missie. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, heeft beklemtoond dat Londen echter niet meedoet aan Amerikaanse maatregelen tegen Iran en naar ontspanning met Teheran streeft.

In de Straat van Hormuz en de Perzische Golf zijn recent een reeks incidenten met vrachtschepen geweest. Tot overmaat van ramp legde de Britse kroonkolonie Gibaraltar begin juli een Iraanse olietanker die op weg naar Syrië was aan de ketting en ruim twee weken later bracht Iran een Britse olietanker in de Golf van Perzië op.