Londen en Manchester blijven botsen over coronalockdown

De Britse regering is het niet eens kunnen worden met de autoriteiten in de stadsregio Manchester over maatregelen tegen het coronavirus. Londen wil een lokale lockdown invoeren maar Manchester wil een hogere financiële vergoeding als compensatie.

Onder de lockdown moeten de bedrijven in de regio dicht. De regering kan de maatregelen ook zonder medewerking van de regio invoeren en een lockdown invoeren.

Engeland voerde onlangs een nieuw systeem in met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Er zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen (midden, hoog en zeer hoog). Tot nu toe geldt alleen in Liverpool en Lancashire alarmfase ‘zeer hoog’. Manchester heeft eveneens een alarmerend aantal besmettingen.

De stadsregio eist echter meer geld dan de regering heeft vrijgemaakt. Liverpool en Lancashire ontvingen rond de 40 miljoen pond (44 miljoen euro), maar Manchester wil een in verhouding hoger bedrag. De stad wil namelijk werknemers 80 procent van hun loon doorbetalen, in plaats van de twee derde die nu is afgesproken.