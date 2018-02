Londen eist van Russen uitleg over rijkdom

Groot-Brittannië voert de strijd tegen de georganiseerde misdaad op en neemt daarbij onder meer Russische oligarchen op de korrel. Minister van Veiligheid Ben Wallace zei tegen The Times dat rijke Russen moeten gaan uitleggen hoe ze aan het geld zijn gekomen dat ze uitgeven in Groot-Brittannië.

Russen, Chinezen en zakenlieden uit het Midden-Oosten investeren jaarlijks miljarden in Londen. Ze geven veel geld uit aan onder meer onroerend goed en nemen tal van bedrijven over. Vaak is onduidelijk waar dat geld vandaan komt. Volgens de BBC wordt in Groot-Brittannië jaarlijks ongeveer 90 miljard pond (ruim 100 miljard euro) witgewassen.

Wallace zei tegen The Times dat de overheid de mogelijkheid krijgt tegoeden te bevriezen en activa in beslag te nemen als mensen niet kunnen verantwoorden hoe ze aan bezittingen van 50.000 pond of meer zijn gekomen.