Londen deelt toch weer informatie met VS

De Britse politie is toch weer begonnen met het delen van informatie met de Verenigde Staten, onder meer over de aanslag in Manchester. Dat gebeurde nadat de Amerikanen nieuwe garanties hadden gegeven dat de informatie niet weglekt.

De Britse politie stopte met het delen van de informatie nadat de New York Times woensdag officieel niet vrijgegeven forensische foto’s van de gebruikte bom publiceerde. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in de VS uitgelekt voordat die in Engeland werd bekendgemaakt.

„Wij waarderen de belangrijke relaties met onze vertrouwde inlichtingen-, handhavings- en veiligheidspartners in de wereld zeer”, zo liet het bureau van de nationale terreurbestrijdingsdienst van de Britse politie woensdagavond weten. „Wanneer dat vertrouwen wordt geschonden, ondermijnt dit deze relaties en ondermijnt dit onze onderzoeken.”

De Britse regering was woedend. De Britse premier Theresa May sprak de Amerikaanse president Donald Trump er donderdag tijdens de NAVO-top in Brussel op aan.