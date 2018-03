Londen bouwt onderzoekcentrum chemische wapens

Groot-Brittannië investeert 48 miljoen pond (circa 54 miljoen euro) in een centrum dat is gespecialiseerd in de verdediging tegen aanvallen met chemische wapens. Minister van Defensie Gavin Williamson zegt dat het centrum wordt gevestigd in het militaire onderzoekerslaboratorium Porton Down.

Onderzoekers in het nieuwe centrum gaan zich bezighouden met het analyseren van chemische wapens en de wijze waarop mensen daartegen kunnen worden beschermd. In het laboratorium van Porton Down hebben Britse wetenschappers geconstateerd dat de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met een zenuwgas zijn vergiftigd. Volgens Londen is Rusland daarvoor verantwoordelijk. Moskou ontkent.