Londen blij met vrijlating handelsattaché

De Britse regering is blij dat China Simon Cheng, de Britse handelsattaché die eerder deze maand is opgepakt, heeft vrijgelaten. Cheng is inmiddels teruggekeerd naar Hongkong, zo heeft de familie van de 28-jarige diplomaat bekendgemaakt.

Hij bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de aan Hongkong grenzende Chinese miljoenenstad Shenzhen en kwam een dag later niet opdagen op zijn werk op het Britse consulaat in Hongkong. Volgens de politie in Shenzen had Cheng de lokale veiligheidsvoorschriften overtreden. Hij heeft vijftien dagen vastgezeten.

„We zijn opgetogen dat hij met zijn familie is herenigd. We blijven hen steunen”, laat het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De kwestie speelde op een moment dat sprake is van gespannen verhoudingen tussen de Britse en Chinese regeringen door de onrust in Hongkong, een voormalige Britse kolonie.