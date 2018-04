„Londen betrokken bij nep gifgasaanval Douma”

Londen is volgens het Kremlin betrokken geweest bij het in scène zetten van een aanval met gifgas afgelopen weekend in de Syrische plaats Douma. Er is volgens meldingen van het Russische ministerie van Defensie bewijs voor dat de Britten „,direct betrokken waren bij het organiseren van een provocatie” waarbij gedaan werd alsof er gifgas was gebruikt.

Russische media meldden op gezag van woordvoerder generaal Konasjenkov dat de Britse regering de organisatie ter plaatse tussen 3 en 6 april heeft gemaand op te schieten met haar ‘gifgasaanval’. Het ging volgens de Russische legerwoordvoerder om leden van de hulporganisatie Witte Helmen, die ook wordt gerekend tot felle tegenstander van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Deze groep zou als eerste foto’s en andere beelden hebben verspreid van onder anderen kinderen. Ze zouden worden behandeld aan de gevolgen van een gifaanval, maar het was slechts propaganda.