Londen bespreekt maatregelen tegen Moskou

De Britse regering buigt zich maandag over mogelijk nieuwe maatregelen tegen Rusland. Een regeringswoordvoerder zei dat zaterdag, nadat Moskou bekend had gemaakt 23 Britse diplomaten weg te sturen uit het land. „Deze Russische maatregel was al ingecalculeerd”, zei de woordvoerder

Het Russische besluit is een reactie op het uitzetten van 23 Russische diplomaten uit Groot-Brittannië eerder deze week vanwege de aanslag met zenuwgas op voormalig dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Zij werden zondag 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in de Engelse stad Salisbury.

De Britten beschuldigen Rusland ervan achter de aanval te zitten. Moskou ontkent.