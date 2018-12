Londen benoemt baas tegen voedselverspilling

Groot-Brittanniƫ heeft voor het eerst iemand benoemd om de strijd tegen voedselverspilling te leiden. Jaarlijks verdwijnen miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbakken van restaurants, supermarkten en producenten.

Een neef van Camilla, de vrouw van kroonprins Charles, gaat op vrijwillige basis een jaar aan de slag. Voedselverspilling wordt steeds meer als onethisch beschouwd in een wereld waarin honger toeneemt. Het wordt bovendien gezien als milieuvervuiling, omdat brandstof, water en energie verloren gaat die nodig was om het voedsel te produceren en te vervoeren.

De nieuwe voorman, Ben Elliot, is voorzitter van een goed doel dat met voedselbanken werkt. Groot-Brittanniƫ heeft het laagste percentage herverdeling van voedsel in Europa, waarbij voedsel dat over de datum maar nog wel eetbaar is, wordt gedoneerd aan de armen.

Jaarlijks verdwijnt in Groot-Brittanniƫ nu nog 10 miljoen ton fruit, groente en ander voedsel in de vuilnisbak, met een waarde van ruim 22 miljard euro. Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd weggegooid, berekende de Verenigde Naties.