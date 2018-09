Londen beledigd door vraaggesprek met Russen

De Britse regering vindt een vraaggesprek dat in Rusland is uitgezonden met naar het zich laat aanzien twee verdachten van de moordaanslag op de Russische ex-agent Sergej Skripal in Salisbury „uiterst beledigend” en „een belediging van de intelligentie van het publiek”.

„De leugens en overduidelijke verzinsels in het vraaggesprek met een door de Russische staat gesponsorde tv-omroep” zijn volgens een woordvoerder van de Britse premier Theresa May „ook een affront jegens de slachtoffers”.

De twee Russen zeiden Roeslan Bosjirov en Aleksander Petrov te heten. Ze zich lieten interviewen door de omroep RT en verklaarden ten onrechte te worden beschuldigd van de moordaanslag in Salisbury. De mannen vierden naar eigen zeggen in maart op een ongelukkig moment vakantie in Zuid-Engeland. Ze ontkenden voor de militaire inlichtingendienst GROe te werken.

De Britse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachten in de zaak-Skripal werkten voor de GROe. Ze gebruikten de namen Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov.