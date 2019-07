Londen beboet pers over berichtgeving

De Britse toezichthouder op de media, Ofcom, heeft de internationale Russische nieuwszender RT beboet voor wat de overheidsinstelling ziet als partijdige berichtgeving over politieke kwesties. Ofcom heeft een boete van 200.000 pond (223.000 euro) opgelegd.

Ofcom is van de Britse overheid en stoort zich aan de berichtgeving over kwesties als de affaire Sergej Skripal, de burgeroorlog in Syrië en de strijd in Oekraïne. Die strookt vaak niet met de visie van de Britse regering die telkens wijst op een zeer kwalijke rol van het Kremlin. RT van het door het Kremlin gefinancierde Russische bedrijf ANO TV Novosti kijkt er door een andere bril naar.

RT heeft in een reactie gezegd de boete volslagen fout te vinden, mede omdat de kwestie ook nog bij rechters ligt die nog geen uitspraak hebben gedaan.