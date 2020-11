Lombardije vecht opnieuw tegen „onmenselijke ziekte”

Het Italiaanse Lombardije is opnieuw zwaar getroffen door Covid-19. De pandemie slaat deze keer vooral toe in Monza en omgeving.

Bij de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis van Monza staan drie ambulances. Het personeel heeft zojuist patiënten op brancards het gebouw binnengereden. „De patiënt die mijn collega’s nu naar binnen brengen heeft geen verschijnselen van Covid-19”, zegt Davide, chauffeur op een van de ziekenwagens. „Maar dat is een uitzondering.” Tijdens de meeste ritten heeft hij een –vaak ernstig zieke– coronapatiënt achterin.

Vandaag valt het nog mee, geeft Davide aan. Een paar dagen geleden stonden er files van ambulances voor de spoedeisende hulp. „We moesten soms wel vier tot vijf uur wachten voordat de patiënt kon worden geaccepteerd. Er was geen plek.” In het ziekenhuis van Monza lagen afgelopen vrijdag 440 mensen op de ic.

Monza, een stad van 125.000 inwoners die op een steenworpafstand van Milaan ligt, is hard getroffen door de tweede coronagolf. „Monza is het Bergamo van de tweede coronagolf”, zegt Dario Allevi, de burgemeester van Monza vrijdag tijdens een ontmoeting in het gemeentehuis. Bergamo staat symbool voor het virus dat afgelopen maart en april dood en verderf heeft gezaaid. De beelden van militaire trucks die honderden lijkkisten uit Bergamo wegbrachten, gingen de wereld over. Bij de eerste coronagolf stierven er zeker 3000 mensen.

In Monza gaat het minder hard, mede omdat de patiënten gemiddeld jonger zijn. Maar elk mens is er een. Dat beseft de burgemeester als geen ander. „Mijn ouders hebben eind oktober het virus opgelopen”, zegt Allevi. „Na een ziekenhuisopname van vijftien dagen kwam mijn vader weer thuis. Helaas verslechterde zijn situatie. Tien dagen geleden is hij gestorven. Alleen mijn moeder heeft hem kunnen bijstaan, omdat ook zij het virus had. Ik heb geen afscheid van mijn vader kunnen nemen. Ik heb hem zelfs helemaal niet gezien, want hij mocht niet worden opgebaard.” De 55-jarige burgemeester is hoorbaar van slag. „Covid-19 is een onmenselijke ziekte.”

Doorn in het oog

Het dodental wegens Covid-19 in Italië is bij de huidige, tweede golf iets lager dan in het dramatische verlopen voorjaar, maar de cijfers zijn hoe dan ook indrukwekkend. Zondag kwamen er ruim 28.000 nieuwe besmettingen bij en lieten 562 patiënten het leven. Wel nemen de getallen sinds een paar dagen lichtjes af. Ook is de R-waarde gedaald tot 1,1. „Het lijkt erop dat we de piek hebben bereikt”, zegt Allevi. Maar dat er geen file meer voor de spoedeisende hulp staat, heeft vooral te maken met het feit dat ambulances sinds vrijdag naar ziekenhuizen in andere provincies in Lombardije worden geleid.

De Italiaanse regering heeft voor de twintig regio’s een gelaagd systeem ingevoerd om de pandemie aan te pakken. Lombardije bevindt zich in de rode zone, het gewest met het hoogste risico. De lockdown is hier tamelijk streng. Mensen mogen er alleen op uit om te werken en om noodzakelijke boodschappen te doen. De middelbare scholen zijn dicht. Op zo’n dertig dagen na hebben de scholieren sinds afgelopen maart alleen maar les op afstand.

Dat is een doorn in het oog van de 13-jarige Giacomo De Mori. Hij nam vorige week dinsdag een tafel, een stoel en zijn laptop van huis en nestelde zich voor zijn gesloten school. Sindsdien is hij er elke ochtend om online zijn lessen te volgen. Een klasgenoot volgt zijn voorbeeld. „We missen de school heel erg”, zegt hij zacht om zijn vriend niet te storen. Die heeft juist een overhoring.