„Lombardije goochelt met cijfers coronatesten”

Lombardije voert weinig testen uit om het aantal nieuwe gevallen van corona laag te houden. Dat zeggen deskundigen die het ergste vrezen als de regio zijn grenzen weer opent.

Lombardije, de rijkste en dichtstbevolkte regio van Italië, is het ergst door het coronavirus getroffen. De pandemie heeft er ruim 16.000 slachtoffers gemaakt. Het beeld van tientallen militaire konvooien die in april slachtoffers wegvoerden, zijn symbolisch voor hoe de pandemie Lombardije heeft overweldigd.

Inmiddels lijkt de coronacrisis onder controle. Het percentage mensen besmet met Covid-19 ligt de laatste dagen rond de 2,5 procent (gemeten per 100.000 inwoners). Op het hoogtepunt van de crisis lag dat percentage op bijna 27 procent. Ook het aantal opnamen op de intensive care neemt sterk af. Nog maar zo’n 173 patiënten verbleven vrijdag op die afdeling.

Het is voor Atillio Fontana, gouverneur van Lombardije, dan ook een uitgemaakte zaak dat vanaf dinsdag de laatste restricties –op wat uitzonderingen na– van de quarantaine worden opgeheven. Volgens plan gaan dan de grenzen tussen de twintig Italiaanse regio’s weer open. Hierover moet de Italiaanse regering echter nog een besluit nemen. Ze kan ervoor kiezen om Lombardije, nog dicht te houden.

Volgens tientallen virologen is Lombardije niet klaar voor opening. Zij zeggen al maanden dat Lombardije te weinig testen uitvoert. „Je moet ernaar op zoek om het virus te vinden. Als je niet zoekt, kun je er niet zeker van zijn dat het virus er niet is”, zei Nino Cartabellotta, directeur van een stichting voor de promotie van wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde donderdag op de radio. Lombardije voert dagelijks ongeveer evenveel testen uit als buurgewest Veneto, dat vier keer minder inwoners heeft.

Ziekbed

Cartabellotta beschuldigt Lombardije de cijfers op te krikken door bijvoorbeeld ook de virustest die een patiënt na afloop van zijn ziekbed ondergaat, mee te tellen in het resultaat van uitgevoerde testen. Het is aan te nemen dat zo’n test negatief uitvalt. Maar omdat hij wel meetelt in het totaal aantal afgelegde testen, komt het aantal coronagevallen lager uit. „Het is alsof Lombardije het nodig acht om het aantal gediagnosticeerde gevallen onder een bepaald niveau te houden”, zei Cartabellotta. „Als Lombardije met cijfers goochelt omdat ze snel weer het leven wil hervatten, dan is het duidelijk dat de politieke wil er niet is om de epidemie te overwinnen.”

Het sterke vermoeden bestaat dat Lombardije maar weinig coronatesten laat uitvoeren om het aantal nieuwe gevallen van besmetting laag te houden. De reden is dat Lombardije het zich niet kan veroorloven nog langer te zijn gesloten. De quarantaine drukt zwaar op de huishouding van Lombardije, die de motor van de Italiaanse economie is.

Lombardije krijgt voortdurend kritiek over haar aanpak van de epidemie. Zo verplaatsten de lokale autoriteiten patiënten naar bejaardenhuizen, die daarmee ernstige infectiehaarden werden.

Ook binnen regeringskringen worden zorgen geuit. „De gegevens van de regio zijn niet betrouwbaar en kunnen niet worden gebruikt bij het vaststellen van beleid”, zei Walter Ricciardi, de Italiaanse vertegenwoordiger bij het WHO en adviseur van het ministerie van Volksgezondheid, tegen La Repubblica. „Het is te vroeg om op 3 juni de grenzen te heropenen. Een groen licht zou ons onder deze omstandigheden blootstellen aan risico’s.”

De zuidelijke gewesten zijn er ook niet gerust op. De gouverneur van Sardinië heeft al gezegd dat inwoners uit Lombardije van het eiland worden geweerd, tenzij ze kunnen aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus.